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ООН запустит процедуру автоматического созыва Генассамблеи при применении вето в Совбезе

13 апреля, 2022 среда
06:41
Мир совбез ООН

В Организации Объединенных Наций должны запустить процедуру автоматического созыва Генеральной Ассамблеи всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето

Об этом в фейсбуке сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Согласно проекту резолюции, Генассамблея будет автоматически созываться каждый раз, когда в Совбезе будет применяться вето. Она будет созываться в течение 10 дневного срока с целью проведения дебатов по ситуации, в которой применено вето, за исключением, когда вопрос рассматривается на Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

Такой документ поддержали около 40 стран, в том числе Украина. Одобрение новой резолюции может пройти уже в апреле.

"Согласно проекту резолюции, Совбезу будет предложено подать Генеральной Ассамблее специальный отчет о применении вето, по крайней мере, за 72 часа до заседания Генассамблеи, которая будет иметь возможность в случае наличия коллективной политической воли государств-членов ООН решения по этой ситуации. Указанный механизм начнет действовать сразу после одобрение резолюции на 76-й сессии, а начиная с 77-й сессии в повестку дня Генассамблеи будет добавлен новый постоянный пункт "Применение вето", – заявил Кислица.

Он напомнил, что впервые применил право вето в СБ ООН в 1957 году СССР, а сейчас "абсолютным чемпионом по количеству вето" является РФ. При этом Великобритания не применяет право вето более 30 лет.

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Россия
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