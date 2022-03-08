ООН запретила сотрудникам называть "войной" или "вторжением" ситуацию в Украине

Об этом сообщает The Irish Times .



В письме сотрудникам Департамент коммуникаций ООН приказал сотрудникам не описывать ситуацию как войну и не добавлять украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях.



"[Используйте термины] "конфликт" или "военное наступление", а НЕ "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", - говорится в электронном письме, с которым ознакомилось издание.



"НЕ добавляйте флаг Украины в личные или официальные аккаунты или веб-сайты в социальных сетях", - цитирует письмо The Irish Times.



Политика коммуникаций объясняется в электронном письме как способ избежать "репутационного риска". В ООН заявили, что международные государственные служащие обязаны "быть беспристрастными".



Напомним, РФ является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН и имеет право вето в организации.



Российские чиновники не используют слово "вторжение" и называют нападение на Украину "специальной военной операцией".



ООН не сразу ответила на запрос издания о комментарии.

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