ООН зафиксировала в Украине почти 16 тыс. жертв среди гражданских из-за агрессии РФ

Об этом сообщила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Фактические цифры жертв, вероятно, гораздо выше, добавила она. Она также отметила, что погибли по меньшей мере 397 детей.

Дикарло проинформировала членов Совбеза о том, что в последние дни Российская Федерация совершила ряд нападений на населенные пункты по всей Украине, "что вызывает беспокойство".

Она отметила, что всего в период с 10 по 18 октября в результате ракетных обстрелов и применения беспилотников погибли по меньшей мере 38 гражданских лиц и 117 получили ранения.

По ее словам, серьезное беспокойство вызывает разрушение критически важной энергетической инфраструктуры. В результате повреждения энергетических объектов с 10 октября стремительного роста цен на уголь, вызванного этими атаками, миллионы гражданских лиц поставлены "в крайне затруднительное положение", это "даже может создать условия, опасные для жизни".

Дикарло напомнила, что Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине представила на этой неделе отчет Генеральной Ассамблеи.

"В документе отмечается, что есть реальные основания для вывода о том, что в Украине были совершены военные преступления и нарушения прав человека и международного гуманитарного права", – добавила она.

Дикарло также отметила, что по состоянию на 19 октября общий объем зерна и других пищевых продуктов, экспортируемых в рамках черноморской инициативы, достиг почти 8 млн тонн и высказалась за продление зернового соглашения, срок которого истекает 22 ноября.

"Для поддержания продовольственной безопасности во всем мире критически важно, чтобы эта инициатива продолжала действовать и дальше", - сказала она.

Она также напомнила, что Генеральная Ассамблея определила российские псевдореферендумы на оккупированных территориях как не имеющие никакой юридической силы и не являющиеся основанием для какого-либо изменения статуса этих регионов Украины.

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