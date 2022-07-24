ООН зафиксировала 150 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами с 24 февраля
С начала полномасштабной войны ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на видеообращение спецпредставительницы генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамила Паттен.
"С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилования под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками", – говорится в сообщении.
Она отметила, что сексуальное насилие – это преступление, о котором "хронически недостаточно" информируют, "мы видим только верхушку айсберга".
По словам спецпредставительницы генсека ООН, это одна из самых разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девочек, но также и мужчин и мальчиков.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) из 108 заявлений о сексуальном насилии, связанном с войной в Украине, по состоянию на конец июня проверило и подтвердило 23 случая. Это, в частности, случаи изнасилования, группового изнасилования, пыток, принуждения к публичному раздеванию, угроз сексуального насилия и т.д. Из этого количества проверенных кейсов девять случаев насилия совершено в отношении женщин, 13 – в отношении мужчин и один – в отношении девочки (угроза сексуальным насилием).
- 14 июля Ирина Венедиктова заявила, что Организация Объединенных Наций создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия оккупантов во время войны.
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