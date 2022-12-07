Об этом информируют на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Тюрк подчеркнул, что информация о казнях, пытках, исчезновениях и сексуальном насилии в отношении женщин, девушек и мужчин со стороны армии РФ продолжает поступать.

"Ежедневно мы получаем информацию о военных преступлениях. Масштабы жертв среди гражданского населения, а также значительные повреждения и разрушения гражданских объектов, включая больницы и школы, шокируют, как я лично убедился в Изюме. Зимой это имеет ужасные последствия для наиболее уязвимых слоев населения". Они борются с отключением электроэнергии, без отопления и электричества, которые продолжаются часами", – говорит Тюрк.

Во время визита в Бучу Тюрк увидел разрушения, оставленные после ухода российскими захватчиками в марте.

Верховный комиссар ООН по правам человека прибыл в Украину вместе с Мониторинговой миссией во главе с Матильдой Богнер.

"Сегодня публикуем отчет, в котором подробно описаны убийства мирных жителей, рубивших дрова или покупавших продукты. В отчете задокументирована судьба 441 мирного жителя в частях трех северных областей - Киевской, Черниговской и Сумской - которые до начала апреля находились под контролем России. Больше всего пострадал город Буча", – говорится в сообщении.

Кроме того, Мониторинговая миссия ООН работает над тем, чтобы подтвердить сообщения о дополнительных убийствах на Юге, а также Харьковщине и Херсонщине, которые недавно были отвоеваны украинскими воинами.

"Существуют убедительные доказательства того, что безсудные казни, задокументированные в отчете, составляют военное преступление в виде умышленного убийства. Я призываю к справедливости для всех жертв, кем бы они ни были, с уважением к их достоинству и человечеству. Необходимость привлечения к ответственности не меняется Все заявления о нарушении международного гуманитарного права и международного права прав человека - кем и где бы они ни были совершены - должны быть немедленно расследованы и привлечены к ответственности в рамках справедливого и независимого судебного процесса", - добавил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии. Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.

Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

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