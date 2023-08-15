ООН: за две недели августа Россия убила в Украине 48 мирных жителей, среди них двое детей
В ООН подтвердили, что в период с 1 по 13 августа в результате российской агрессии в Украине погибли 48 гражданских людей, и еще 210 получили ранения
Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Среди 48 погибших - 23 мужчины, 21 женщина, двое детей – мальчик и девочка, а также двое взрослых людей, пол которых пока не установлен.
Из 210 раненых – 97 мужчин, 57 женщин, шесть мальчиков и одна девочка. А также двое детей и 47 взрослых, пол которых пока неизвестен.
В это число входят 37 погибших и 176 раненых из 55 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории и 11 погибших и 34 раненых из шести населенных пунктов на временно оккупированных Россией территориях.
Читайте также: "Граждане не должны быть мишенью": в ООН прокомментировали российские обстрелы Одессы и Херсона
Наиболее распространенной причиной гибели людей, по данным ООН, было взрывоопасное оружие большой зоны действия, мины и взрывоопасные предметы.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ООН смогла подтвердить 9444 погибших и 16 940 раненых. Из них 7339 погибших и 13 969 раненых на подконтрольной Украине территории.
Также УВКПЧ считает, что фактические данные о жертвах среди гражданского населения значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения до сих пор не подтверждены. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где сообщается о многочисленных жертвах гражданского населения.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смиле на Черкасчине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.98
Покупка 36.98Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное