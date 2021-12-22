ООН выплатит "Талибану" $6 млн, чтобы обезопасить свою работу в Афганистане

Об этом сообщает Reuters .



Согласно документу ООН и источнику издания, организация предлагает выплатить около $6 миллионов сотрудникам подконтрольного талибам министерства внутренних дел, руководитель которого находится под санкциями ООН и США и разыскивается ФБР.



В документе говорится, что предлагаемые средства будут выплачены в следующем году в основном для субсидирования ежемесячной заработной платы бойцов движения "Талибан", охраняющих объекты ООН, и для предоставления им ежемесячной помощи.



"Организация Объединенных Наций обязана как работодатель укреплять и, при необходимости, дополнять потенциал принимающих государств в условиях, когда персонал ООН работает в опасных областях", - написал в электронном письме заместитель представителя ООН Фархан Хак в ответ на вопросы о предложенных выплатах . Содержание документа он не возражал.



Некоторые критики заявили, что предложенные платежи могут нарушать санкции США и ООН против талибов и их лидеров.

17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.

3 декабря движение "Талибан" издало новый указ о правах женщин в Афганистане, который запрещает выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорит о вопросах трудоустройства и образования женщин.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря, что страны Евросоюза откроют совместную дипломатическую миссию в захваченном "Талибаном" Афганистане.

18 декабря "Талибан" объявил о возобновлении выдачи паспортов в Афганистане.



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