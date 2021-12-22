ООН выплатит "Талибану" $6 млн, чтобы обезопасить свою работу в Афганистане
Организация Объединенных Наций собирается выплатить представителям движения "Талибан", захватившим в августе власть в Афганистане, почти $6 млн, чтобы гарантировать безопасную работу в стране
Об этом сообщает Reuters .
Согласно документу ООН и источнику издания, организация предлагает выплатить около $6 миллионов сотрудникам подконтрольного талибам министерства внутренних дел, руководитель которого находится под санкциями ООН и США и разыскивается ФБР.
В документе говорится, что предлагаемые средства будут выплачены в следующем году в основном для субсидирования ежемесячной заработной платы бойцов движения "Талибан", охраняющих объекты ООН, и для предоставления им ежемесячной помощи.
"Организация Объединенных Наций обязана как работодатель укреплять и, при необходимости, дополнять потенциал принимающих государств в условиях, когда персонал ООН работает в опасных областях", - написал в электронном письме заместитель представителя ООН Фархан Хак в ответ на вопросы о предложенных выплатах . Содержание документа он не возражал.
Некоторые критики заявили, что предложенные платежи могут нарушать санкции США и ООН против талибов и их лидеров.
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