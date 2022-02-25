ООН выделяет $20 млн на гуманитарную помощь в Украине и вокруг нее

Об этом сообщает пресс-служба ООН.



"Мы видим российские военные действия на суверенной территории Украины такого масштаба, какого Европа не видела десятилетиями. Применение силы одной страной против другой является отказом от принципов, которые каждая страна обязалась соблюдать. Это касается нынешнего военного наступления. Это неправильно. Это противоречит Хартии. Это недопустимо. Но это не необратимо", - сказал Гутерреш.



Он подчеркнул, что снова повторяет свои требования к президенту РФ Владимиру Путину: остановить военную операцию, вернуть войска в Россию.



"Люди - обычные невинные люди - всегда платят высокую цену. Именно поэтому Организация Объединенных Наций наращивает наши гуманитарные операции в Украине и вокруг нее. Сегодня я объявляю, что мы немедленно выделим $20 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на насущные нужды", - заявил генсек ООН.



Гутерреш добавил, что сотрудники ООН работают с обеих сторон линии столкновения, "всегда руководствуясь гуманитарными принципами нейтралитета, беспристрастности, гуманности и независимости".



"Мы оказываем спасительную гуманитарную помощь людям, нуждающимся в этом, независимо от того, кто и где они находятся. Защита гражданского населения должна быть приоритетом номер один. Необходимо поддерживать международное гуманитарное право и право прав человека. Решения ближайших дней сформируют наш мир и напрямую повлияют на жизнь миллионов и миллионов людей", - сказал Гутерреш.





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