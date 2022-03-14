ООН выделит еще $40 млн для Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Украине грозит ужасная гуманитарная катастрофа
Об этом передает Укринформ.
"Дальнейшая эскалация войны, случайная или намеренная, угрожает всему человечеству. Удары по гражданскому населению достигают ужасающих масштабов. Погибает бесчисленное количество невинных людей, включая женщин и детей", - сказал он.
Глава ООН объявил о выделении $40 млн на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам.
"Когда миллионы людей в Украине сталкиваются с голодом и сокращением запасов воды и медикаментов, я объявляю, что ООН выделит еще $40 млн, чтобы увеличить объем жизненно важной помощи для наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.
По его словам, мир должен действовать, чтобы предотвратить "ураган голода и крах глобальной продовольственной системы" в результате вторжения РФ в Украину.
Война, подчеркнул он, может привести к далекоидущим последствиям для глобального продовольственного снабжения, что повлияет на беднейшие слои населения в мире.
"Теперь их житницы подвергаются бомбардировкам", - сказал он.
Глава ООН добавил, что Украина обеспечивает более половины пшеницы для Всемирной продовольственной программы.
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