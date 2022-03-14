ООН выделит еще $40 млн для Украины

Об этом передает Укринформ.

"Дальнейшая эскалация войны, случайная или намеренная, угрожает всему человечеству. Удары по гражданскому населению достигают ужасающих масштабов. Погибает бесчисленное количество невинных людей, включая женщин и детей", - сказал он.

Глава ООН объявил о выделении $40 млн на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам.

"Когда миллионы людей в Украине сталкиваются с голодом и сокращением запасов воды и медикаментов, я объявляю, что ООН выделит еще $40 млн, чтобы увеличить объем жизненно важной помощи для наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.

По его словам, мир должен действовать, чтобы предотвратить "ураган голода и крах глобальной продовольственной системы" в результате вторжения РФ в Украину.

Война, подчеркнул он, может привести к далекоидущим последствиям для глобального продовольственного снабжения, что повлияет на беднейшие слои населения в мире.

"Теперь их житницы подвергаются бомбардировкам", - сказал он.

Глава ООН добавил, что Украина обеспечивает более половины пшеницы для Всемирной продовольственной программы.