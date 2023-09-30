ООН выделит $123 млн для зимней помощи украинцам, пострадавшим от войны
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) планирует выделить украинцам 123 миллиона долларов на прохождение предстоящей зимы. Еще 5,2 млн долларов выделят для поддержки беженцев в Молдове
Об этом говорится в отчете УВКБ.
Планируется, что денежную помощь на зимние энергетические нужды получат 450 тысяч человек в Украине. Еще 15 750 человек обеспечат жильем или средствами обогрева. Это предполагает оплату аренды для 1350 семей переселенцев, которые сейчас проживают в общежитиях. Также в помощь входят наборы быстрой термоизоляции для 3000 семей и 938 твердотопливных обогревателей для сельских домов.
Кроме того, 250 тысяч человек обеспечат непродовольственными товарами, в том числе термоодеялами, кухонными гарнитурами, матрасами, спальными мешками, лампами, термосами и полотенцами. Еще 62 250 человек получат зимние куртки и ботинки.
Также ООН отремонтирует системы отопления и электроснабжения в 362 зданиях, где проживают 18 тысяч человек. Кроме того, в ООН подготовили генераторы для 104 тысяч человек, которые будут распределяться по необходимости.
В целом ООН обещает помочь в Украине 900 тысяч людей, пострадавших от войны.
В то же время в Молдове дополнительную денежную помощь на зимние нужды получат 55 тысяч человек. Также ООН предоставит поддержку более 20 общественным помещениям — центрам для беженцев и уходу за детьми.
- 26 сентября сообщалось, что Норвегия передаст дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы украинцы могли легче "пережить еще одну зиму войны".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное