ООН выделит $123 млн для зимней помощи украинцам, пострадавшим от войны

Об этом говорится в отчете УВКБ.

Планируется, что денежную помощь на зимние энергетические нужды получат 450 тысяч человек в Украине. Еще 15 750 человек обеспечат жильем или средствами обогрева. Это предполагает оплату аренды для 1350 семей переселенцев, которые сейчас проживают в общежитиях. Также в помощь входят наборы быстрой термоизоляции для 3000 семей и 938 твердотопливных обогревателей для сельских домов.

Кроме того, 250 тысяч человек обеспечат непродовольственными товарами, в том числе термоодеялами, кухонными гарнитурами, матрасами, спальными мешками, лампами, термосами и полотенцами. Еще 62 250 человек получат зимние куртки и ботинки.

Также ООН отремонтирует системы отопления и электроснабжения в 362 зданиях, где проживают 18 тысяч человек. Кроме того, в ООН подготовили генераторы для 104 тысяч человек, которые будут распределяться по необходимости.

В целом ООН обещает помочь в Украине 900 тысяч людей, пострадавших от войны.

В то же время в Молдове дополнительную денежную помощь на зимние нужды получат 55 тысяч человек. Также ООН предоставит поддержку более 20 общественным помещениям — центрам для беженцев и уходу за детьми.