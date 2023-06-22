ООН внесла Россию в список позора за преступления в отношении украинских детей

Об этом пишет Sky News.

Есть подтвержденные данные, что армия РФ и связанные с ней группировки совершили убийство 136 детей в Украине в прошлом году, говорится в отчете Совета Безопасности ООН.

ООН также подтвердила, что россияне покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Согласно отчету, 91 ребенок использовался как живой щит.

Также ООН сообщает, что ВСУ убили 80 детей, покалечили 175 детей и совершили 212 нападений на школы и больницы.

Однако вооруженных сил Украины нет в мировом списке нарушителей.