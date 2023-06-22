ООН внесла Россию в список позора за преступления в отношении украинских детей
ООН внесла Россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита
Об этом пишет Sky News.
Есть подтвержденные данные, что армия РФ и связанные с ней группировки совершили убийство 136 детей в Украине в прошлом году, говорится в отчете Совета Безопасности ООН.
ООН также подтвердила, что россияне покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Согласно отчету, 91 ребенок использовался как живой щит.
Также ООН сообщает, что ВСУ убили 80 детей, покалечили 175 детей и совершили 212 нападений на школы и больницы.
Однако вооруженных сил Украины нет в мировом списке нарушителей.
- Напомним, с начала широкомасштабного вторжения Россия, по данным Офиса генпрокурора Украины, убила около 500 детей и покалечила около тысячи.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.
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