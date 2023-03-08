ООН: власть талибов в Афганистане ввела самые большие репрессии в мире против женщин
В заявлении ООН к 8 Марта говорится, что после захвата талибами власти в Афганистане страна стала самой репрессивной в мире для женщин и девушек
Об этом сообщили в Associated Press.
В заявлении, обнародованном к Международному женскому дню, миссия ООН заявила, что новые правители Афганистана продемонстрировали "особую сосредоточенность на навязывании правил, оставляющих большинство женщин и девушек в ловушке дома".
Несмотря на первоначальные обещания более умеренной позиции, талибы приняли жесткие меры после захвата власти в августе 2021 года: девочкам запрещено учиться после шестого класса, а женщинам - посещать общественные места, такие как парки и спортзалы. Женщинам также запретили работать в национальных и международных неправительственных организациях и велено покрывать себя с головы до ног.
"Афганистан под властью талибов остается самой репрессивной страной в мире в отношении прав женщин", - сказала Роза Отунбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН и глава миссии в Афганистане.
В материале отмечается, что на ковровой фабрике в Кабуле женщины, ранее являвшиеся государственными служащими, ученицами старших классов или студентками, теперь проводят свои дни за ткачеством.
"Мы все живем, как заключенные, мы чувствуем, что попали в клетку", - говорит 22-летняя Хафиза, которая называет себя только по имени. Она была студенткой первого курса юридического факультета до того, как талибы запретили женщинам посещать занятия в ее университете. "Наихудшая ситуация - это когда твои мечты разбиваются вдребезги и тебя наказывают за то, что ты женщина".
Миссия ООН в Афганистане также сообщила, что она зафиксировала почти постоянный поток дискриминационных указов и мер против женщин с момента прихода к власти талибов – право женщин путешествовать или работать за пределами своего дома и доступ к таким местам в значительной степени ограничен, и они также были исключены из всех уровней принятия государственных решений.
- Напомним, в марте 2022 года Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девочек старше среднего школьного возраста. Также это движение обязало женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.
- 20 декабря движение "Талибан" запретило студенткам посещать университеты, решение вступило в силу после заседания афганского правительства.
- А 25 декабря в Афганистане талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Свое решение талибы объяснили тем, что некоторые из женщин "не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода". После этого пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали осудила такой запрет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.16
Покупка 38.16Продажа 39.02
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное