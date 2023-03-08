ООН: власть талибов в Афганистане ввела самые большие репрессии в мире против женщин

Об этом сообщили в Associated Press.

В заявлении, обнародованном к Международному женскому дню, миссия ООН заявила, что новые правители Афганистана продемонстрировали "особую сосредоточенность на навязывании правил, оставляющих большинство женщин и девушек в ловушке дома".

Несмотря на первоначальные обещания более умеренной позиции, талибы приняли жесткие меры после захвата власти в августе 2021 года: девочкам запрещено учиться после шестого класса, а женщинам - посещать общественные места, такие как парки и спортзалы. Женщинам также запретили работать в национальных и международных неправительственных организациях и велено покрывать себя с головы до ног.

"Афганистан под властью талибов остается самой репрессивной страной в мире в отношении прав женщин", - сказала Роза Отунбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН и глава миссии в Афганистане.

В материале отмечается, что на ковровой фабрике в Кабуле женщины, ранее являвшиеся государственными служащими, ученицами старших классов или студентками, теперь проводят свои дни за ткачеством.

"Мы все живем, как заключенные, мы чувствуем, что попали в клетку", - говорит 22-летняя Хафиза, которая называет себя только по имени. Она была студенткой первого курса юридического факультета до того, как талибы запретили женщинам посещать занятия в ее университете. "Наихудшая ситуация - это когда твои мечты разбиваются вдребезги и тебя наказывают за то, что ты женщина".

Миссия ООН в Афганистане также сообщила, что она зафиксировала почти постоянный поток дискриминационных указов и мер против женщин с момента прихода к власти талибов – право женщин путешествовать или работать за пределами своего дома и доступ к таким местам в значительной степени ограничен, и они также были исключены из всех уровней принятия государственных решений.