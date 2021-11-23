ООН: в Западной и Центральной Африке более 21 тыс. детей принимают участие в войнах
В странах Западной и Центральной Африки в войнах принимают участие более 21 тыс. детей
Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает Associated Press.
По данным ООН, несовершеннолетних массово вовлекают в вооруженные конфликты в частности в Камеруне, Чаде, Нигере, Буркина-Фасо, Нигерии, ЦАР. В Буркина-Фасо на протяжении 2021 года количество воюющих детей возросло в пять раз.
В ООН отмечают, что с 2016 года более 2200 детей в Западной Африке стали жертвами сексуального насилия, более 3,5 тыс. несовершеннолетних были похищены.
По данным регионального директора ЮНИСЕФ в Западной и Центральной Африке Мари-Пьер Пуарье, в этих регионах за последние пять лет случаев насилие над детьми увеличилось примерно вдвое.
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