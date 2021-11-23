ООН: в Западной и Центральной Африке более 21 тыс. детей принимают участие в войнах

Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает Associated Press.



По данным ООН, несовершеннолетних массово вовлекают в вооруженные конфликты в частности в Камеруне, Чаде, Нигере, Буркина-Фасо, Нигерии, ЦАР. В Буркина-Фасо на протяжении 2021 года количество воюющих детей возросло в пять раз.



В ООН отмечают, что с 2016 года более 2200 детей в Западной Африке стали жертвами сексуального насилия, более 3,5 тыс. несовершеннолетних были похищены.



По данным регионального директора ЮНИСЕФ в Западной и Центральной Африке Мари-Пьер Пуарье, в этих регионах за последние пять лет случаев насилие над детьми увеличилось примерно вдвое.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb