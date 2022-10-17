ООН, Украина и Турция поддержали продолжение действия "зернового соглашения"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба ведомства.

В Совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Они обсудили реализацию "Зерновой инициативы" и продолжение ее действия после 22 ноября 2022 года.

"Сегодня вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации "Зерновой инициативы". С момента старта и сегодня уже экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода. Стороны-участники "Инициативы" - ООН, Турция и Украина выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", - сообщил Кубраков.

Также во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.

4 октября стало известно, что за два месяца (с 1 августа по 30 сентября) из-за портов Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.

В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.