ООН, Украина и Турция договорились приостановить действие "зернового коридора" в среду

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретариат ООН в совместном координационном центре.

Делегации ООН, Украины и Турции договорились не планировать какие-либо перемещения судов 2 ноября в рамках черноморского зернового соглашения.

В заявлении секретариата ООН также сообщалось, что турецкие специалисты и инспекторы Организации Объединенных Наций завершили 36 проверок на борту судов, отправившихся 1 ноября, спустя несколько дней после приостановки Россией участия в инициативе.

29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.

Украина, ООН и Турция заверили, что, несмотря на позицию РФ, "зерновое соглашение" остается в силе.

1 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о важности продолжения экспорта зерна из украинских портов.

1 ноября лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу "зернового соглашения".

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