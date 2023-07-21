Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"Противопехотные мины будут продолжать представлять опасность для гражданского населения в течение следующих лет, поскольку почти треть территории страны загрязнена неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами. Мы работаем с правительством Украины и другими партнерами, чтобы преодолеть эту угрозу боеприпасов, которые не разорвались. Сейчас наши усилия в противоминной деятельности охватили почти 3,5 млн человек", - сказала Дикарло.

Заместитель генсека ООН также подчеркнула, что в результате российского вторжения мирные жители Украины, в том числе дети, калечатся и гибнут из-за нарушений законов войны и применения оружия неизбирательного поражения.

"Дети в Украине продолжают страдать от ужасно высокого уровня серьезных нарушений в этом конфликте. В населенных пунктах дети гибнут и калечатся от взрывного оружия большой зоны поражения. Миллионы украинцев, в том числе почти две трети украинских детей, были вынуждены покинуть свои дома. Для оставшихся повреждения и разрушения критической инфраструктуры продолжают вызывать трудности, поскольку доступ к основным услугам нарушается", - сказала Дикарло.

Кроме того, заместитель генсека ООН рассказала о повреждениях и разрушениях заведений здравоохранения, культурных объектов и учебных заведений.

"Всемирная организация здравоохранения задокументировала повреждение более тысячи учреждений здравоохранения, что привело к 101 смерти и 139 ранениям. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЮНЕСКО подтвердило повреждение 270 культурных объектов, в том числе 116 религиозных объектов, 27 музеев, 95 исторических зданий, 19 памятников, 12 библиотек и одного архива. Кроме того, 3467 учебных заведений также пострадали от бомбардировок и обстрелов, 335 из них разрушены", - сказала Дикарло.

Она также привела данные ЮНЕСКО, согласно которым с начала полномасштабной войны были убиты 12 журналистов и сотрудников СМИ.

Розмари Дикарло отметила, что российское вторжение имеет далеко идущие последствия для экологии и общества.

"Разрушение Каховской плотины 6 июня и дальнейшее наводнение имеют далеко идущие, долгосрочные экологические и гуманитарные последствия. По данным Минагрополитики Украины, после разрушения плотины почти 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий больше не имеют доступа к оросительной воде. Наводнение также усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской атомной электростанции Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают внимательно следить за наличием воды для охлаждения станции. Обеспечение ее безопасности остается очень важным не только для Украины, но и для более широкого региона. Но эти цифры – это еще не все. Война имеет последствия, которые труднее измерить. Поколение украинских детей было травмировано, и влияние войны на психическое здоровье детей и взрослых будет продолжительным", - сказала Дикарло.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США помогут Украине разминировать территории , где использовались кассетные боеприпасы.

По данным издания The Washington Post, главным препятствием для контрнаступления ВСУ становится плотное минирование оккупантами украинских территорий.