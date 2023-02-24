Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно отчетам, после 12 месяцев полномасштабного вторжения до сих пор за пределами Украины находятся почти 8 млн человек, а статус внутренне перемещенных лиц имеют более 5 млн украинцев.

Подавляющее большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев – около 77 и 79 процентов соответственно – хотят вернуться домой, однако только 12 процентов как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц планируют сделать это в течение следующих трех месяцев.

"Основными препятствиями, не позволяющими возвращаться, являются проблемы безопасности в местах их происхождения. Другие беспокойства касаются доступа и наличия базовых услуг, включая электричество, воду и здравоохранение, возможности работы и должное жилье, на все это сильно повлияла война", – отметили в ООН.

Около 18 процентов опрошенных беженцев до сих пор не определились, возвращаться ли.

"Мы не можем думать о будущем или о том, как складывается ситуация в Украине, и как долго она будет такой. Мы можем думать только о настоящем", – сказал один из участников опроса.