ООН: только 12% украинских беженцев или внутренне перемещенных лиц планируют вернуться домой в течение следующих 3 месяцев
По состоянию на февраль 2023 года более 13 млн человек покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения: почти 80% из них стремятся вернуться, но не в ближайшие месяцы
Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно отчетам, после 12 месяцев полномасштабного вторжения до сих пор за пределами Украины находятся почти 8 млн человек, а статус внутренне перемещенных лиц имеют более 5 млн украинцев.
Подавляющее большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев – около 77 и 79 процентов соответственно – хотят вернуться домой, однако только 12 процентов как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц планируют сделать это в течение следующих трех месяцев.
"Основными препятствиями, не позволяющими возвращаться, являются проблемы безопасности в местах их происхождения. Другие беспокойства касаются доступа и наличия базовых услуг, включая электричество, воду и здравоохранение, возможности работы и должное жилье, на все это сильно повлияла война", – отметили в ООН.
Около 18 процентов опрошенных беженцев до сих пор не определились, возвращаться ли.
"Мы не можем думать о будущем или о том, как складывается ситуация в Украине, и как долго она будет такой. Мы можем думать только о настоящем", – сказал один из участников опроса.
- Заместитель главы украинского представительства Международной организации по миграции Стивен Роджерс рассказал, что почти 70% процентов внутренних переселенцев в Украине не имеют стабильной работы .
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