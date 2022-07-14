ООН создаст команду для расследования сексуального насилия россиян, - Венедиктова

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"ООН создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия как оружия войны. Обсудили этот шаг сотрудничества в Гааге со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилой Паттен", - сказала Венедиктова.

По ее словам, Паттен сообщила, что готова организовать группу постоянных экспертов для работы в Украине уже в ближайшее время. Эти эксперты будут помогать прокурорам и следователям и сотрудничать с гражданским обществом.

Генпрокурор сообщила, что большинство пострадавших пока не обращаются к правоохранителям. И только создание безопасных условий для выживших сможет изменить эту ситуацию.

"Офис Генпрокурора в сотрудничестве с командой Прамилы Паттен разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта. Она направлена на обеспечение их реабилитации, предотвращение повторной виктимизации и создания эффективного механизма реагирования на каждый случай", - добавила она.

10 июля спецпредставитель ООН Прамила Паттен прокомментировала ситуацию с сексуальным насилием в условиях войны России против Украины. По ее словам, уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия, и имеющиеся данные – это только верхушка айсберга, ведь они не отражают полных масштабов.

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