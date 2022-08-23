ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Оленовке
Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированой Оленовке
Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает CNN.
"Организация Объединенных Наций имеет команду по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Оленовке", - сказал он.
По его словам, группа пока не сможет заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Оленовки продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий Украины и России.
Дюжаррик добавил, что в группу специалистов вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера. Главной задачей для них является установление фактов трагедии, которые будут переданы генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
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16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
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