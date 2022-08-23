Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает CNN.

"Организация Объединенных Наций имеет команду по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Оленовке", - сказал он.

По его словам, группа пока не сможет заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Оленовки продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий Украины и России.

Дюжаррик добавил, что в группу специалистов вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера. Главной задачей для них является установление фактов трагедии, которые будут переданы генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины. Информацию о том, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев, подтвердила и украинская разведка.

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