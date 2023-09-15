ООН собирает факты пыток гражданских и военнопленных: кто, как и когда может дать показания
Спецдокладчица ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс начала собирать свидетельства о пытках в российском плену. Предоставить информацию можно до 31 октября
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Предоставить свидетельства могут любые общественные организации и объединения.
"Коордштаб призывает правозащитные и общественные организации, объединения членов семей защитников Украины и гражданских заложников сообщать Спецдокладчику ООН о фактах пыток наших сограждан со стороны россиян. Материалы должны быть представлены на электронную почту [email protected]", – говорится. в сообщении.
Дедлайн: 31 октября.
Объем: до 2000 слов.
Формат файла Word, PDF.
Языки сообщения: английский или французский.
Тема сообщения: Input for SRT's country visit to Ukraine.
Все материалы будут конфиденциальными, они будут учтены для финального отчета, который Эдвардс обнародует в марте следующего года в Женеве на Совете ООН по правам человека.
- Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джилл Эдвардс на прошлой неделе побывала в Украине. Она рассказала о пытках , переживших гражданские и военнопленные украинцы и назвала такие действия РФ государственной политикой, направленной на запугивание и наказание.
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