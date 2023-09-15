ООН собирает факты пыток гражданских и военнопленных: кто, как и когда может дать показания

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Предоставить свидетельства могут любые общественные организации и объединения.

"Коордштаб призывает правозащитные и общественные организации, объединения членов семей защитников Украины и гражданских заложников сообщать Спецдокладчику ООН о фактах пыток наших сограждан со стороны россиян. Материалы должны быть представлены на электронную почту [email protected]", – говорится. в сообщении.

Дедлайн: 31 октября.

Объем: до 2000 слов.

Формат файла Word, PDF.



Языки сообщения: английский или французский.

Тема сообщения: Input for SRT's country visit to Ukraine.

Все материалы будут конфиденциальными, они будут учтены для финального отчета, который Эдвардс обнародует в марте следующего года в Женеве на Совете ООН по правам человека.