ООН: с начала нового вторжения РФ в Украину погибли более 350 гражданских людей
Потери среди гражданских лиц с 4:00 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, к 5 марта 2022 достигли 1123 гражданских лиц
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Интерфакс-Украина .
"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, поскольку многие сообщения с мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, тогда как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия , задерживается", – отмечается в документе.
По подтвержденным данным ООН, погибли 74 мужчины, 42 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, тогда как пол 13 детей и 223 взрослых пока не удалось установить.
Среди 759 раненых 11 девочек и 2 мальчика, а также 28 детей, пол которых пока не удалось установить.
За день, по данным ООН, количество погибших детей увеличилось на троих, раненых – на пятерых.
В своде также говорится, что, по данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, по состоянию на 12:00 6 марта на территории, контролируемой правительством, погибли 38 детей и были ранены 71.
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