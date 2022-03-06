ООН: с начала нового вторжения РФ в Украину погибли более 350 гражданских людей

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Интерфакс-Украина .

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, поскольку многие сообщения с мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, тогда как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия , задерживается", – отмечается в документе.



По подтвержденным данным ООН, погибли 74 мужчины, 42 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, тогда как пол 13 детей и 223 взрослых пока не удалось установить.

Среди 759 раненых 11 девочек и 2 мальчика, а также 28 детей, пол которых пока не удалось установить.

За день, по данным ООН, количество погибших детей увеличилось на троих, раненых – на пятерых.

В своде также говорится, что, по данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, по состоянию на 12:00 6 марта на территории, контролируемой правительством, погибли 38 детей и были ранены 71.