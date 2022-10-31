Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

"Четко хочу сказать, что никакие военные, воздушные, морские суда, активы не участвовали в поддержке инициативы (перевозке украинского зерна в рамках "зернового соглашения", - ред.). Они не нужны. И, собственно, им запрещено подходить ближе, чем на 10 морских миль к грузовым судам согласно процедурам, которые были оговорены всеми сторонами", - сказал он.

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Мартин Гриффитс добавил, что ни одного гражданского судна не было в коридоре по состоянию на ночь на 29 октября.

29 октября Россия объявила об "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю. Кремль объяснял это решение "террористическим актом", который Украина якобы совершила "против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, привлеченных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Россияне также обвинили Украину в использовании гражданского судна в качестве прикрытия для нападения на корабли Черноморского флота.

Экспорт зерна был вынужденно приостановлен на двое суток.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по экспорту зерна из украинских портов, несмотря на заявление России о выходе из соглашения.

31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тыс. тонн агропродукции.

Справка

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов на Черном море портов и вывозе оттуда украинского зерна к потребителям в странах Азии, Африки и Южной Америки. Одновременно зеркальное соглашение с Турцией и ООН также заключила Россию.

Соответствующий документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. От РФ соглашение подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Эти договоренности получили название "зернового соглашения" или "зернового коридора".

Украина таким образом получала возможность беспрепятственного экспорта, а Россия – во имя международной продовольственной безопасности – обязывалась не препятствовать движению судов с украинским зерном.