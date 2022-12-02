ООН расследует, являются ли обстрелы Россией украинской инфраструктуры военным преступлением

Об этом сообщает Reuters.

Отмечают, что Россия наносит удары по электроэнергетической инфраструктуре Украины с начала октября. По словам России, эти нападения не направлены против гражданских и преследуют цель лишь подтолкнуть Украину к переговорам и уменьшить ее оборонную способность.

Впрочем, атаки на критическую инфраструктуру вызывают отключение света и оставляют миллионы людей без отопления из-за падения температуры. Киев называет такие действия России военным преступлением.

"Частью анализа, которым мы сейчас занимаемся... является то, являются ли нападения военными преступлениями", - пояснил член инспекционной группы Пабло де Грайфф.

Если нападения будут определены следователями как военные преступления, команда определит, что она может сделать для привлечения виновных к ответственности.

Другая следователь Жасминка Джумхурс отметила, что группа также опросила украинских матерей. Особую обеспокоенность вызвали нападения на права детей. По словам следователя, сейчас многие не могут посещать школы, которые были повреждены или разрушены в результате российской агрессии, а отключение электроэнергии вредит занятиям онлайн.

"Эти события имеют разрушительные последствия для большого количества людей. Понятно, что это то, что мы рассматриваем", - сказал глава комиссии по расследованию Эрик Мессе.

1 декабря стало известно, что ООН хочет передать 5,7 млрд долларов для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.