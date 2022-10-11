English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика ООН работает над продлением действия "зернового коридора" на год

ООН работает над продлением действия "зернового коридора" на год

11 октября, 2022 вторник
17:43
Экономика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением еще на год "зерновой инициативы", срок действия которой истекает в конце ноября

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заявление спикера ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь и его команда ведут интенсивные переговоры по этим вопросам. Господин Гутерреш и команда упорно трудятся над расширенной Черноморской зерновой инициативой", - заявил Дюжаррик.

Кроме этого отмечается, что глава Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши на заседании 10 октября высоко оценил работу "зернового соглашения".

"Мы будем действовать вместе для полного осуществления жизненно важных поставок продовольствия из украинских портов", - цитирует заявление Кереши пресс-служба.

Читайте также: Из-за терактов России в Украине 10 октября пшеница подорожала на 5%, - Bloomberg

Также в Минагрополитики отмечают, что вопрос продления "зернового коридора" поднимает и украинский бизнес. Европейская бизнес-ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в перечень портов Николаевский портовый узел.

По данным Министерства, из одесских портов вышло более 309 судов из более чем 6,9 миллиона тонн аграрной продукции. Доля Азии, Африки, Ближнего Востока и других не входящих в ЕС стран составляет 52% от объема всех товаров, отправленных Украиной за время функционирования "коридора". Доля пшеницы в общем экспорте в эти регионы достигает 66%.

  • Отметим, в субботу, 8 октября, из украинских портов вышли 7 балкеров с зерном на борту.
  • За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Украины было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабль. 72% пшеницы отправлено в Африку, Азию и Турцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
ЕС
ООН
Турция
зерно
война с Россией
Антониу Гутерреш
Читайте также:
Сергій Рябков
11 октября, 2022 вторник
В МИД России назвали четыре основания для применения ядерного оружия
10 октября, 2022 понедельник
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
Автор Антин Борковский
9 октября, 2022 воскресенье
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.3
    Покупка 40.3
    Продажа 41.3
  • EUR
    Покупка 38.72
    Продажа 39.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 октября
19:22
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией
19:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:09
Обновлено
В Украину вернулись 32 воина: состоялся очередной обмен пленными
18:44
OPINION
Самая большая ошибка Путина – убийство гражданских
18:38
Признать РФ государством – спонсором терроризма и учредить трибунал для рассмотрения российских преступлений: Ассоциация семей защитников Азовстали выступила в ПАСЕ
18:00
У Святогорской лавры в Донецкой области СБУ обнаружила новый застенок оккупантов
17:58
В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
17:56
ПВО
Зеленский просит лидеров G7 усилить воздушный щит над Украиной, передав современные системы ПВО и ПРО
17:40
Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов", - Зеленский
17:37
Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей
17:35
Эксклюзив
Для массированного удара по Украине РФ могла использовать ракеты с дефектами, поэтому 50% из них не долетели до целей, – военный эксперт Рябых
17:31
На фото Владимир Зеленский
"У государства-террориста не должно остаться никакого шанса": Зеленский озвучил украинскую формулу мира на заседании G7
17:15
На следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы
17:11
В Белгородской области РФ горит электроподстанция. Губернатор обвиняет ВСУ
17:05
Забросать ракетами объекты инфраструктуры – это стиль Суровикина, – ГУР о тактике нового командующего российской группировкой войск в Украине
17:01
ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300
17:01
Эксклюзив
Российские мобилизованные захватывают частное жилье на Левобережье Херсонщины, - советник мэра облцентра
16:59
Эксклюзив
ПАСЕ
На сессии ПАСЕ в Страсбурге 13 октября пройдет украинский день, - корреспондентка Еспресо
16:49
Из-за "суровой военной зимы" Германия ожидает новой волны украинских беженцев
16:48
Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины, - Столтенберг
16:45
Енс Столтенберг
НАТО сосредотачивает внимание на увеличении темпов изготовления вооружения и новых инвестициях в оборонную промышленность, - Столтенберг
16:44
Канада направляет в Польшу 40 военных инженеров для тренировки украинских военных
16:39
Эксклюзив
По линии от Марьинки до Бахмута россияне постоянно делают попытки наступления, - офицер ВСУ
16:35
Эксклюзив
Сергей Суровикин
Каждого из российских генералов можно называть сирийским мясником, - советник министра МВД Денисенко
16:32
OPINION
Россия живет вне времени. Преступления "без срока давности" ей по барабану
16:28
Nissan
Nissan Motor передаст свой бизнес в РФ государственной компании за €1
16:23
В России соцсети Facebook и Instagram внесли в список террористических организаций
16:19
"Я не против никого": голливудская актриса Куриленко поддержала Украину и добавила неоднозначный комментарий
16:14
Украинка в 18 лет победила олимпийскую чемпионку и завоевала бронзу ЧМ по дзюдо
16:07
Эксклюзив
В Джанкое 10 октября выстрелил российский танк, пострадал ребенок, - спикер Одесской ОВА Братчук
16:05
Эксклюзив
Свежемобилизованных россиян в основном перебрасывают в Донецкую и Луганскую области, - депутат Харьковского горсовета Иванов
16:00
"Нас ждет переход на зенитно-ракетные комплексы западных образцов": пресс-секретарь Воздушных сил рассказал о перспективах усиления украинского ПВО
15:52
Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка
15:46
Германия отправит Чехии современные танки и бронемашины, а чешскую военную технику предоставят Украине
15:40
Эксклюзив
Цель России - мобилизовать каждого 200-го жителя Крыма, - председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко
15:28
"Нас не запугать": певец Коля Серга выпустил новую песню
15:26
Ученые модифицировали дрожжи, чтобы улучшить вкус пива
15:23
"Шахтер" проиграл "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА
15:23
"Бавовны" будет много: украинцы за сутки задонатили 352 млн грн на дроны-камикадзе
15:11
Эксклюзив
Германия готова предоставить Украине танки, но после того, как это сделает США, – дипломат Щерба
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV