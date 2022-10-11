ООН работает над продлением действия "зернового коридора" на год

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заявление спикера ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь и его команда ведут интенсивные переговоры по этим вопросам. Господин Гутерреш и команда упорно трудятся над расширенной Черноморской зерновой инициативой", - заявил Дюжаррик.

Кроме этого отмечается, что глава Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши на заседании 10 октября высоко оценил работу "зернового соглашения".

"Мы будем действовать вместе для полного осуществления жизненно важных поставок продовольствия из украинских портов", - цитирует заявление Кереши пресс-служба.

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Также в Минагрополитики отмечают, что вопрос продления "зернового коридора" поднимает и украинский бизнес. Европейская бизнес-ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в перечень портов Николаевский портовый узел.

По данным Министерства, из одесских портов вышло более 309 судов из более чем 6,9 миллиона тонн аграрной продукции. Доля Азии, Африки, Ближнего Востока и других не входящих в ЕС стран составляет 52% от объема всех товаров, отправленных Украиной за время функционирования "коридора". Доля пшеницы в общем экспорте в эти регионы достигает 66%.

Отметим, в субботу, 8 октября, из украинских портов вышли 7 балкеров с зерном на борту.

За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Украины было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабль. 72% пшеницы отправлено в Африку, Азию и Турцию.

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