ООН проведет расследование обстрела больницы в Газе
Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН может провести собственное расследование обстрела больницы в секторе Газа
Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью CNN.
"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование... И это должно быть сделано очень скоро и очень быстро", – сообщил Гриффитс.
В ответ на вопрос, принимает ли он доказательства Израиля, что виновниками взрыва палестинские боевики, заместитель генсека сказал: "Это не до меня, потому что я не занимаюсь оценкой нарушений прав человека и зверствами такого рода".
Расследование ООН, пояснил он, может помочь усвоить важные уроки "чтобы это не повторилось в другой больнице, другой школе, в другом учреждении, где прячутся люди".
При этом Гриффитс напомнил, что международное гуманитарное право запрещает авиаудары по гражданским объектам.
Что предшествовало
Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.
В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.
Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.6Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное