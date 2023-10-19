ООН проведет расследование обстрела больницы в Газе

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью CNN.

"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование... И это должно быть сделано очень скоро и очень быстро", – сообщил Гриффитс.

В ответ на вопрос, принимает ли он доказательства Израиля, что виновниками взрыва палестинские боевики, заместитель генсека сказал: "Это не до меня, потому что я не занимаюсь оценкой нарушений прав человека и зверствами такого рода".

Расследование ООН, пояснил он, может помочь усвоить важные уроки "чтобы это не повторилось в другой больнице, другой школе, в другом учреждении, где прячутся люди".

При этом Гриффитс напомнил, что международное гуманитарное право запрещает авиаудары по гражданским объектам.

Что предшествовало

Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.