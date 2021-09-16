ООН проигнорировала "Крымскую платформу" из-за интересов государств, нарушающих международное право, - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Это произошло совершенно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения", - сказал он.

Министр отметил, что ООН должна защищать принципы.



"Когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это свидетельствует и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Киеве 23 августа прошел первый саммит "Крымской платформы" - инициативы по деоккупации полуострова.