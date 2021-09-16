ООН проигнорировала "Крымскую платформу" из-за интересов государств, нарушающих международное право, - Кулеба
Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.
"Это произошло совершенно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения", - сказал он.
Министр отметил, что ООН должна защищать принципы.
"Когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это свидетельствует и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, в Киеве 23 августа прошел первый саммит "Крымской платформы" - инициативы по деоккупации полуострова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное