Об этом информирует Reuters.

"Десятки роботов, в том числе несколько гуманоидов, займут центральное место на конференции, организованной технологическим агентством ООН в Швейцарии на этой неделе, чтобы продемонстрировать свой потенциал, чтобы помочь ему достичь ряда все более невероятных глобальных целей", - пишет ведомство.

Установленные в 2015 году 17 целей устойчивого развития ООН направлены на улучшение жизни людей и планеты до 2030 года, но сейчас многие не верят в их реализацию.

Среди роботов - звезд мероприятия Международного союза электросвязи (ITU) есть имеющие навыки ухода, например "Надин", социальный робот, проявляющий эмоции и запоминающий людей - навыки, которые он уже применял для жителей домов престарелых.

Вершиной двухдневного мероприятия станет группа роботов, которые будут отвечать на вопросы журналистов в пятницу на первой в мире пресс-конференции "человек - робот".

"Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать их возможности, способности и вызовы, чтобы начать глобальный диалог о робототехнике навсегда", – сказал руководитель отдела стратегического взаимодействия в Бюро стандартизации электросвязи Фредерик Вернер.

Роботы могут стать популярными в течение следующих пяти лет так, как генеративный искусственный интеллект, лежащий в основе ботов, таких как ChatGPT от OpenAI.

"У вас есть точка перелома, где материаловедение, срок службы батареи, подключение к сети, искусственный интеллект и машинное обучение – все эти вещи сойдутся, чтобы сделать робототехнику более доступной, чем сейчас", – добавил Вернер.

Агентства ООН уже применяют искусственный интеллект, например проект HungerMap Всемирной продовольственной программы, который анализирует данные для выявления попадающих в голод областей. Он также разрабатывает грузовики с дистанционным управлением для доставки экстренной помощи в опасные зоны. Всемирная организация здравоохранения работает над системой сравнительного анализа, чтобы обеспечить точность диагностики заболевания ИИ.

"Цели развития, скажем так, к сожалению, не выполняются, и я верю, что искусственный интеллект может помочь их спасти, пока не поздно", – высказался генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин.

ITU объединяет 193 страны и более 900 организаций, включая университеты и компании, такие как Huawei и Google. Он регулирует глобальный радиочастотный спектр и спутниковые орбиты и разрабатывает стандарты для искусственного интеллекта.