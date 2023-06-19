ООН призывает Россию обеспечить доступ в районы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС

Об этом пишет SkyNews.

По данным ООН, Москва отклоняла запрос на доступ к территориям, находящимся под ее временным военным контролем.

"ООН будет продолжать работать над поиском необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям", - говорится в сообщении.