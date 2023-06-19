ООН призывает Россию обеспечить доступ в районы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС
Организация Объединенных Наций призвала Россию разрешить поставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
Об этом пишет SkyNews.
По данным ООН, Москва отклоняла запрос на доступ к территориям, находящимся под ее временным военным контролем.
"ООН будет продолжать работать над поиском необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям", - говорится в сообщении.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.
- 17 июня сообщалось, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Национальные парки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.
- По состоянию на вечер субботы, 17 июня, известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
- Уже 18 июня стало известно о том, что в Херсонской области погибли 17 человек, 13 из них в результате утопления, а 4 - от огнестрельных ранений во время эвакуации.
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