Об этом говорится в заявлении миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), опубликованном 18 сентября, передает DW .

В Организации назвали введенный год назад запрет на обучение девушек "трагическим и позорным", поэтому и призвали снова разрешить обучение для девочек.

К отмене такого запрета также призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"В воскресенье прошел год, как в Афганистане девушкам запретили посещать среднюю школу. Год упущенных знаний и возможностей, которые они никогда не вернут", - написал он в твиттере .

По словам генсека ООН, "девушкам место в школе", и талибы должны позволить им вернуться туда.

По оценкам миссии ООН, в Афганистане более миллиона девушек, прежде всего в возрасте от 12 до 18 лет, лишены возможности получать образование.

Ранее "Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности .

Затем "Талибан" решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста. Впоследствииобязал женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.

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