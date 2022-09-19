ООН призвала талибов разрешить афганским девушкам посещать среднюю школу
В Организации Объединенных Наций призывают движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, открыть среднюю школу для афганских девочек
Об этом говорится в заявлении миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), опубликованном 18 сентября, передает DW .
В Организации назвали введенный год назад запрет на обучение девушек "трагическим и позорным", поэтому и призвали снова разрешить обучение для девочек.
К отмене такого запрета также призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"В воскресенье прошел год, как в Афганистане девушкам запретили посещать среднюю школу. Год упущенных знаний и возможностей, которые они никогда не вернут", - написал он в твиттере .
По словам генсека ООН, "девушкам место в школе", и талибы должны позволить им вернуться туда.
По оценкам миссии ООН, в Афганистане более миллиона девушек, прежде всего в возрасте от 12 до 18 лет, лишены возможности получать образование.
- Ранее "Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности .
- Затем "Талибан" решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста. Впоследствииобязал женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.
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