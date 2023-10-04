ООН призвала страны потребовать от России доступа ко всем пленным и заключенным

Об этом заявила руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, пишет Укринформ.

По ее словам, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает документировать случаи произвола при задержаниях и широкомасштабного применения российскими оккупационными властями пыток и жестокого обращения в отношении гражданских лиц и военнопленных.

"С февраля 2022 года мы зафиксировали произвол при задержаниях почти тысячи человек на оккупированных территориях. За этот отчетный период мы задокументировали 43 таких случая, но настоящее количество их, вероятно, выше", – сказала глава Миссии.



Белль также подчеркнула, что около 90% людей, опрошенных представителями Мониторинговой миссии, которые были задержаны на временно оккупированных территориях, сообщили, что подверглись пыткам и жестокому обращению во время содержания под стражей. По ее словам, эта тенденция также распространяется на военнопленных.

"Свидетельства выживших описывают невероятную жестокость, включая ужасные рассказы о жестоких избиениях. В некоторых случаях это приводило к переломам костей, выбитым зубам", - отметила Белль.

Она также отметила, что в течение отчетного периода отдельные российские военнопленные рассказывали о случаях пыток и жестокого обращения со стороны представителей украинской власти вскоре после попадания в плен.



"В докладе содержится призыв к государствам-членам ООН требовать от российских властей предоставить доступ независимым наблюдателям ко всем местам содержания под стражей и интернирования. В отличие от этой ситуации, Мониторинговая миссия по правам человека имеет полный доступ к российским военнопленным в Украине, где мы наблюдаем улучшение в обращении с ними", – добавила глава Миссии.