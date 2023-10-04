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ООН призвала страны потребовать от России доступа ко всем пленным и заключенным

4 октября, 2023 среда
12:59
Мир ООН

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призвала государства-члены ООН потребовать от российских властей предоставить доступ независимым наблюдателям ко всем местам содержания под стражей и интернирования

Об этом заявила руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, пишет Укринформ.

По ее словам, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает документировать случаи произвола при задержаниях и широкомасштабного применения российскими оккупационными властями пыток и жестокого обращения в отношении гражданских лиц и военнопленных.

"С февраля 2022 года мы зафиксировали произвол при задержаниях почти тысячи человек на оккупированных территориях. За этот отчетный период мы задокументировали 43 таких случая, но настоящее количество их, вероятно, выше", – сказала глава Миссии.

Белль также подчеркнула, что около 90% людей, опрошенных представителями Мониторинговой миссии, которые были задержаны на временно оккупированных территориях, сообщили, что подверглись пыткам и жестокому обращению во время содержания под стражей. По ее словам, эта тенденция также распространяется на военнопленных.

"Свидетельства выживших описывают невероятную жестокость, включая ужасные рассказы о жестоких избиениях. В некоторых случаях это приводило к переломам костей, выбитым зубам", - отметила Белль.

Она также отметила, что в течение отчетного периода отдельные российские военнопленные рассказывали о случаях пыток и жестокого обращения со стороны представителей украинской власти вскоре после попадания в плен.

"В докладе содержится призыв к государствам-членам ООН требовать от российских властей предоставить доступ независимым наблюдателям ко всем местам содержания под стражей и интернирования. В отличие от этой ситуации, Мониторинговая миссия по правам человека имеет полный доступ к российским военнопленным в Украине, где мы наблюдаем улучшение в обращении с ними", – добавила глава Миссии.

  • В марте уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отметил , что выводы Мониторинговой миссии ООН подтвердили, что РФ совершает массовые преступления на территории Украины, нарушая права человека и нормы гуманитарного права. Однако были выдвинуты утверждения, что Украина нарушает права военнопленных.
  • В то же время он считает , что выводы ООН о нарушении Украиной прав российских военнопленных приравнивают жертву к агрессору.
Общество
Россия
ООН
пленние
Война с Россией
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