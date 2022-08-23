ООН призвала РФ предоставить независимым наблюдателям доступ к украинским военнопленным
Организация объединенных наций призвала РФ соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении военнопленных и отметила, что "международный трибунал", который оккупанты планируют провести в Мариуполе, будет считаться военным преступлением
Об этом 23 августа заявила Равина Шамдасани, спикер верховного комиссара ООН по правам человека, в прессцентре ООН.
В своем заявлении она отметила, что ООН озабочена тем фактом, что РФ может планировать так называемый трибунал над украинскими военнопленными в Мариуполе. Также она отметила, что хотя сведений по этому "трибуналу" немного, очевидно, что металлические клетки на фотографиях в СМИ предназначены для удержания пленных.
Равина Шамдасани подчеркнула, что ни один приговор в отношении военнопленных не может быть внесен, если не сформирован должным образом независимій суд. Кроме того, она поделилась обеспокоенностью по поводу того, что пленных военных держат в ненадлежащих условиях и не дают к ним доступа независимым наблюдателям. По ее словам, это может свидетельствовать о риске издевательств и пыток.
"Мы повторяем наши призывы к Российской Федерации предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным Российской Федерацией в связи с вооруженным конфликтом в Украине, включая тех, кто удерживатся связанными с Россией вооруженными группами", — заявила Равина Шамдасани.
Она подчеркнула, что некорректные высказывания российских чиновников подрывают презумпцию невиновности украинских военнопленных.
"Были также тревожные публичные заявления российских официальных лиц и членов аффилированных вооруженных групп, которые называли украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами", тем самым подрывая презумпцию невиновности", - говорит спикер.
- 23 мая главарь "ДНР" Пушилин заявил о намерении провести над пленными азовцами "международный трибунал".
- 6 августа на канале горсовета Мариуполя опубликовали фото металлических клеток, предназначенных для самосуда над пленными азовцами.
- 9 августа семьи пленных азовцев заявили, что публичная казнь военнополненных противоречит всем международным нормам.
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