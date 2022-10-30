ООН призвала Израиль отказаться от ядерного оружия

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В сообщении говорится, что резолюция направлена против Израиля, поскольку это одна из 9 стран, владеющих ядерным оружием. Однако отмечается, что государство не признает его наличия и что Израиль единственная страна на Ближнем Востоке, не подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия.

Резолюция призывает Израиль "присоединиться к Договору без дальнейших промедлений, не разрабатывать, не производить, не испытывать и не использовать иным образом ядерное оружие, отказаться от владения ядерным оружием и предоставить все свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ как важную меру укрепления доверия между всеми государствами региона и как шаг к укреплению мира и безопасности".

Резолюцию подали 19 государств, среди которых Египет, Бахрейн, Иордания, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.

Пятью странами, выступившими против пятничной резолюции по "риску распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", были Канада, Израиль, Микронезия, Палау и Соединенные Штаты. Еще 24 страны воздержались, включая членов Европейского Союза.

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