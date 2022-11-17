Об этом сообщает Reuters .

"Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - заявил Гутерриш.

При этом он отметил, что ООН согласна с необходимостью снятия ограничений на экспорт удобрений из РФ, на чем настаивает Москва.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

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