ООН приветствовала продление "зернового соглашения", но призывает убрать все препятствия для экспорта удобрений из РФ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствовал продление "зернового соглашения", но призвал снять препятствия для экспорта удобрений из Российской Федерации
Об этом сообщает Reuters .
"Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - заявил Гутерриш.
При этом он отметил, что ООН согласна с необходимостью снятия ограничений на экспорт удобрений из РФ, на чем настаивает Москва.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.36
- Актуальное
- Важное