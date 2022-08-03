Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование по событиям (в Оленовке – Ред.). Я решил, согласно своей компетенции и полномочиям, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", – заявил Гутерриш.

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Генсек ООН пообещал, что установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей... И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся". Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", – сказал Антониу Гутерриш.

2 августа из-за убийства оккупантами пленных в Оленовке Совет призвал мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены.

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