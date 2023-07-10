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ООН предупреждает о вероятности тотальной гражданской войны в Судане

10 июля, 2023 понедельник
07:23
Мир

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что страна стоит на грани "полномасштабной гражданской войны". Последней каплей стал авиаудар по жилому району города Омдурман, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что после почти трех месяцев войны между вражескими суданскими генералами авиаудар по городу Омдурман стал последним инцидентом, вызвавшим негодование. Во время конфликта не менее 3 тысяч человек были убиты и 6 тысяч ранены.

Также с начала войны в Судане военизированные формирования создали базы в жилых районах, и они обвиняются в вытеснении гражданских лиц из их домов.

Заместитель представителя ООН Фархан Хак заявил, что глава организации "глубоко обеспокоен" из-за того, что война между вооруженными силами страны поставила ее "на грань полномасштабной гражданской войны, потенциально дестабилизирующей весь регион".

"Существует полное игнорирование гуманитарного права и прав человека, что опасно и тревожно", - подчеркнул Хак.

Сообщается, что в воскресенье, 9 июля, произошли столкновения между военными и RSF в других местах Судана, в том числе в штатах Северный Кордофан, Южный Кордофан и Голубой Нил. По данным Международной организации по миграции, из-за боевых действий в Судане почти 3 миллиона человек были выселены, среди них почти 700 тысяч бежавших в соседние страны.

ООН и африканские блоки предупредили об "этническом измерении" конфликта в западном регионе Дарфур, где США, Норвегия и Великобритания обвинили RSF и союзное ополчение в большинстве массовых нарушений.

Фархан Хак также выразил поддержку усилиям Африканского союза и восточноафриканского блока Игад, направленных на прекращение кризиса в Судане.

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.

В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.

ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

Также 1 июня сообщалось , что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля,нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.

ООН
Африка
Антониу Гутерреш
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