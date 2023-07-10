Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что после почти трех месяцев войны между вражескими суданскими генералами авиаудар по городу Омдурман стал последним инцидентом, вызвавшим негодование. Во время конфликта не менее 3 тысяч человек были убиты и 6 тысяч ранены.

Также с начала войны в Судане военизированные формирования создали базы в жилых районах, и они обвиняются в вытеснении гражданских лиц из их домов.

Заместитель представителя ООН Фархан Хак заявил, что глава организации "глубоко обеспокоен" из-за того, что война между вооруженными силами страны поставила ее "на грань полномасштабной гражданской войны, потенциально дестабилизирующей весь регион".

"Существует полное игнорирование гуманитарного права и прав человека, что опасно и тревожно", - подчеркнул Хак.

Сообщается, что в воскресенье, 9 июля, произошли столкновения между военными и RSF в других местах Судана, в том числе в штатах Северный Кордофан, Южный Кордофан и Голубой Нил. По данным Международной организации по миграции, из-за боевых действий в Судане почти 3 миллиона человек были выселены, среди них почти 700 тысяч бежавших в соседние страны.

ООН и африканские блоки предупредили об "этническом измерении" конфликта в западном регионе Дарфур, где США, Норвегия и Великобритания обвинили RSF и союзное ополчение в большинстве массовых нарушений.

Фархан Хак также выразил поддержку усилиям Африканского союза и восточноафриканского блока Игад, направленных на прекращение кризиса в Судане.

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.

В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.

ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

Также 1 июня сообщалось , что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля,нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.