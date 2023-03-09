ООН предупредила талибов в Афганистане о сокращении помощи из-за ограничения прав женщин
Посол ООН в Афганистане предупредил, что притеснения прав женщин администрацией Талибана приведут к сокращению помощи и финансированию и развитию страны
Об этом сообщили в Reuters.
Отмечается, что Организация Объединенных Наций обратилась с самым большим в истории призывом о помощи стране, попросив 4,6 миллиарда долларов в 2023 году для оказания помощи Афганистану, где две трети населения - около 28 миллионов человек - нуждаются в ее выживании.
Но посол в Афганистане Роза Отунбаева заявила на Совбезе ООН: оказание этой помощи оказалось под угрозой из-за того, что администрация Талибана запретила женщинам посещать среднюю школу и университет, парки и работать в группах помощи. Женщинам также не разрешается выходить из дома без сопровождения родственника-мужа, и они должны закрывать лицо.
"Финансирование Афганистана, вероятно, сократится, если женщинам не разрешат работать, - говорит Отунбаева. "Если уменьшится объем помощи, то уменьшится и объем денежных переводов в долларах США, необходимых для поддержки этой помощи".
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс утвердил, что Соединенные Штаты хотят убедиться, что "Талибан не питает никаких иллюзий, что они могут иметь и то, и другое - что они могут не выполнять обязательства, которые они взяли на себя перед народом Афганистана". .и не столкнуться с последствиями со стороны международного общества".
- Напомним, в заявлении ООН до 8 Марта говорится , что после захвата талибами власти в Афганистане, страна стала наиболее репрессивной в мире для женщин и девушек.
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