ООН предложила 5,7 млрд долларов для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны

Об этом говорится на портале ООН со ссылкой на координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса.

Представитель ООН пояснил, что 13,6 млн пострадавших от войны украинцев получили помощь, а всего для Украины и региона в следующем году было приглашено 5,7 млрд долларов.

По его словам, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", и "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".

Гриффитс подчеркнул, что девять месяцев войны между Россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах голодают. По данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи 230 млн. наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд. долларов, что на 25% больше, чем в этом году.

26 ноября состоялся Учредительный международный саммит International Summit on Food Security в рамках программы " Зерно из Украины ", собрано $150 млн от более чем 20 стран. Суть программы "Зерно из Украины" состоит в том, что каждый участник инициативы может приобрести украинские агропродукты. Затем их будут транспортировать в другие государства, которые так могут избежать голода. Работа Grain from Ukraine – также вклад в развитие экономики Украины.

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