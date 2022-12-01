Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ООН предложила 5,7 млрд долларов для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны

ООН предложила 5,7 млрд долларов для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны

1 декабря, 2022 четверг
11:00
Мир ООН

Помощь ООН уже получили 13,6 млн пострадавших от войны украинцев, и на следующий год для Украины приглашено в общей сложности 5,7 млрд долларов

Об этом говорится на портале ООН со ссылкой на координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса.

Представитель ООН пояснил, что 13,6 млн пострадавших от войны украинцев получили помощь, а всего для Украины и региона в следующем году было приглашено 5,7 млрд долларов.

По его словам, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", и "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".

Гриффитс подчеркнул, что девять месяцев войны между Россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах голодают. По данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи 230 млн. наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд. долларов, что на 25% больше, чем в этом году.

  • 26 ноября состоялся Учредительный международный саммит International Summit on Food Security в рамках программы " Зерно из Украины ", собрано $150 млн от более чем 20 стран. Суть программы "Зерно из Украины" состоит в том, что каждый участник инициативы может приобрести украинские агропродукты. Затем их будут транспортировать в другие государства, которые так могут избежать голода. Работа Grain from Ukraine – также вклад в развитие экономики Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ООН
помощь Украине
Читайте также:
Юрій Бутусов
Автор
30 ноября, 2022 среда
У Зеленского в крови кошелек и язык. Он лжец
Російські полонені в Україні
29 ноября, 2022 вторник
Украинцы лучше относятся к заключенным, чем командование армии РФ к своим солдатам, - мать пленного россиянина
Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора (ліворуч)
30 ноября, 2022 среда
Фьюри обиделся на слова Усика и пообещал при встрече отвесить ему пощечину
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.74
    Покупка 39.74
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 декабря
10:45
В ноябре Украина получила 151 млрд грн внешней финансовой поддержки
10:43
Эксклюзив
Украина дипломатично делает очень мало для диалога с Китаем, - китаевед Коваль
10:39
В Украину приехал британский телеведущий Бер Гриллз
10:20
Курс валют 1 декабря: цена на доллар и евро
10:11
В Литве начали сносить самый большой памятник войскам СССР
10:09
В Украине упало количество зарегистрированных преступлений после массированного ракетного удара 23 ноября
10:04
OPINION
Война и мир. Светиные сыновья
10:02
Предлагала сухпайки в обмен на поддержку агрессора и "сдавала" участников движения сопротивления: в Лимане задержала пособницу оккупантов
09:37
Пенсионный фонд сравнил, как изменились средние зарплаты украинцев с начала полномасштабной войны
09:37
втрати окупантів
За сутки украинские военные уничтожили 560 оккупантов, танк и 2 артиллерийских системы
09:35
Эффективность стратегии РФ по ударам по инфраструктуре Украины снизилась, - британская разведка
09:11
Российские пропагандисты исказили заявление министра обороны Беларуси для нагнетания ситуации, - ISW
09:06
Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в человеческий мозг спустя шесть месяцев
09:00
Российские войска оборудуют линию обороны в двух направлениях, - Генштаб
08:35
На фото Вооруженные силы Украины
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 4 - по ЗРК
08:26
Российские хакеры атаковали сайты Ватикана
08:22
Эксклюзив
На оккупированной территории Запорожья россияне похищают и пытают священников, - боец "Легиона Свободы" Денисов
08:03
OPINION
Почему ошиблась фон дер Ляйен в оценке украинских потерь
07:59
Вражеские войска всю ночь били по Никопольщине: изуродованные дома, газопровод и линия электропередачи
07:59
Генштаб: Колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя 28–29 ноября
07:37
В Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники, - Генштаб
07:36
Курсантов МВД будут привлекать к патрулированию улиц
07:17
Военно-промышленный комплекс ЕС предлагают перевести в режим, который "готов к кризисам и конфликтам"
07:07
"Это продлится много лет": премьер Норвегии анонсировал "историческую" поддержку восстановлению Украины
07:00
Анонс
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 1 декабря
06:49
ЮНЕСКО внесло французский багет в список нематериального наследия человечества
06:48
Александр Ткаченко
Страны ЕС положительно восприняли идею выделять 1% бюджета на украинскую культуру, - Ткаченко
06:37
НАТО
Германия и Норвегия при поддержке НАТО усилят защиту подводной критической инфраструктуры
06:16
Россия шесть месяцев штурмует Бахмут: техника РФ истощается, а войско деградирует, - ISW
06:09
Маск встретился Куком. В Apple говорят, что не рассматривали возможность удаления Twitter из App Store
05:58
F-35
Германия планирует купить у США самолеты, способные переносить ядерное оружие
05:37
РФ начала процедуру создания "судов" на оккупированных территориях, - ЦНС
05:28
Уже отправлены 37 грузов из 20 стран, еще 47 – в пути: европейские компании помогают восстановливать энергетику Украины
05:05
Около €12 млрд. Немецкая Uniper через суд требует у Газпрома возмещения за неполучений газ
04:52
Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России
04:25
Минобороны Германии просит у правительства немедленную помощь на закупки боеприпасов для армии, - Spiegel
03:58
К восстановлению Херсона присоединились 15 областей Украины, - Подоляк
03:31
"Этот вопрос его адекватности": Зеленский не считает, что Путин использует ядерное оружие
03:03
США обещают "интенсивнее и всестороннее" обучение украинских военных, – CNN
02:36
Канада в течение суток продала облигации на 500 млн долларов, средства пойдут на поддержку Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV