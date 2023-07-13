Об этом говорится в заявлении ООН.

Действие "зернового соглашения" истекает 17 июля, а Россия угрожает не продлить его, мол, оснований для продления "зернового соглашения" нет. Однако ООН и Турция ведут переговоры с РФ и пытаются договориться о продлении соглашения.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны российской федерации, и в то же время обеспечить продление потока украинского зерна через Черное море", - так назвал эти условия Гутерреш.

Отметим, что возврат Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT является одним из главных требований РФ для возобновления зерновой сделки. От нее российский банк отключил Европейский союз в июне 2022 года.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".