ООН предлагает вернуть Россельхозбанк в SWIFT в обмен на продление "зернового соглашения"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил президенту России Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше
Об этом говорится в заявлении ООН.
Действие "зернового соглашения" истекает 17 июля, а Россия угрожает не продлить его, мол, оснований для продления "зернового соглашения" нет. Однако ООН и Турция ведут переговоры с РФ и пытаются договориться о продлении соглашения.
"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны российской федерации, и в то же время обеспечить продление потока украинского зерна через Черное море", - так назвал эти условия Гутерреш.
Отметим, что возврат Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT является одним из главных требований РФ для возобновления зерновой сделки. От нее российский банк отключил Европейский союз в июне 2022 года.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".
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