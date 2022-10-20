ООН поможет Украине средствами для разминирования

Об этом сообщает Министерство реинтеграции в телеграмме .

В сообщении говорится, что спецслужбы получат технические средства и средства персональной защиты: металлодетекторы, бронированные шлемы, бронежилеты, минные тралы, широкорамочные металлоискатели, бронированные экскаваторы и другое оборудование. Это снаряжение поможет украинским пиротехникам в разминировании украинских территорий.

Об этом договорились на рабочей встрече команды Минреинтеграции с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Министерство реинтеграции отмечает, что в Украине ЮНОПС активно поддерживает реформы в сфере верховенства права, социальной защиты, экономического роста, охраны окружающей среды, разминирования, здравоохранения и т.д.

20 октября стало известно , что Европейский Союз выделит 175 миллионов евро для поддержки внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в Украине и Молдове, а также поможет с развертыванием приютов для украинцев на время зимы.

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