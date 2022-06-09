Такое мнение он выразил в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Эспрессо".

"Мы слышали резонансную историю, когда представитель рашистов в ООН выскочил из заседания, потому что представитель ЕС высказал позицию по поводу манипуляции поставок продовольствия в пользу России. Всем все понятно. Проблема в импотенции ООН. Структуры, которая занимается безопасностью. Они хотят другими структурами закрыть вопросы, не останавливая войну России против Украины. Для нас важна информационная борьба. Если превратить вопрос российской войны против Украины в вопрос преодоления отдельных кризисных явлений, возникших при российской агрессии и российской оккупации Украины, решать по кускам, забывая ключевой вопрос - это для нас будет убийственная вещь. А Россия это и делает", - заметил Чалый.

Дипломат также добавил, что Россия не только работает с лоббистами и информационно, чтобы найти лазейки для обхода санкций.

"Они хотят, чтобы Украина разблокировала порты, а они стоят своими кораблями. Это видит ЕС и НАТО. Но мы увидели, какой мир. Мир импотентен. Когда есть ядерная страна, угрожающая ядерной дубиной. Отдельные организации и страны демонстрируют решительность. А ООН показала свою полную импотенцию в сфере безопасности. Это слово не дипломатическое, но показывает, что там происходит. Мы должны выдержать линию, решающую проблему деоккупации украинских территорий, деблокирование портов в Черном море. И работать, чтобы быстрее это произошло", - подчеркнул Чалый.

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