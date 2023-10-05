ООН подтвердила шесть случаев внесудебных казней россиянами украинских военнопленных
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало шесть внесудебных казней украинских военнопленных, совершивших российские оккупанты
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на отчет организации.
Документ охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года.
Среди зафиксированных в отчете есть случаи уже известные за видео в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года. На первом видео российские военные застрелили украинского военнопленного после того, как он сказал: "Слава Украине".
На втором российский военнослужащий обезглавил украинского воина. ООН заявляет, что "имеет разумные основания" считать, что обе видеозаписи являются аутентичными.
Кроме того, в отчете приводятся случаи, когда в сентябре 2022 года российский военный застрелил украинского военнопленного, у которого была ранена нога после наступления на мину – кафиры заставляли его выполнять опасную работу вблизи передовой позиции.
Другого украинского военнопленного застрелили, когда он отказался выполнять подобную работу. Оба пленника были на территории Донецкой области в августе 2022 года. В течение трех месяцев россияне вынуждали их носить тяжелые боеприпасы на российские передовые позиции и забирать их. Военнопленные сообщили ООН, что по меньшей мере пятеро из них получили ранения во время выполнения этой работы.
Также после захвата села Слобода Черниговской области 9 марта 2022 года российские оккупанты схватили двух украинских военнослужащих, которые скрывались в гражданском здании. 31 марта 2022 года их тела обнаружили с огнестрельными ранениями.
Всего из 56 украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в отчетный период, 51 рассказал, что испытывал различные формы пыток и жестокого обращения.
Также в организации говорят о том, что российские власти во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в РФ осудили 37 украинских военнопленных по разным уголовным обвинениям, в том числе за терроризм.
Доклад и выводы в отчете основываются на данных, собранных во время полевых миссий, посещения мест содержания под стражей, а также дистанционного мониторинга оккупированной территории. Ее выводы основываются на 1226 интервью с жертвами, свидетелями, выжившими, их родственниками, адвокатами, представителями правительства, гражданского общества и другими собеседниками.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала государства-члены ООН потребовать от российских властей предоставить доступ независимым наблюдателям ко всем местам содержания под стражей и интернированием.
- Также в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Еленовке.
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