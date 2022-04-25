ООН подтвердила гибель в Украине за время масштабной войны не менее 2 665 мирных жителей, из которых 195 - дети

Об этом говорится в ежедневной сводке управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



ООН подтверждает по меньшей мере 2 665 случаев гибели гражданских лиц и 3 053 раненых мирных украинцев с начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.



Среди погибших мирных жителей – 855 мужчин, 563 женщины, 59 девочек и 69 мальчиков, а также 67 детей и 1 052 взрослых, пол которых еще не удалось установить, говорится в отчете.



Среди раненых – 355 мужчин, 284 женщины, 64 девочки и 71 мальчик, пока не удалось установить пол 161 ребенка и 2 118 взрослых.



При этом ООН подчеркивает, что речь идет о подтвержденных случаях смертей и раненых, реальные цифры значительно выше.



Большинство зафиксированных смертей среди мирного населения от обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

Напомним, по мнению правозащитников, данные ООН о погибших гражданских в Украине в результате российского вторжения далеки от реальности .

Россия отвергла предложение ООН о Пасхальном перемирии.