ООН подтвердила гибель почти 4,5 тыс. гражданских в Украине с 24 февраля

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это данные с 24 февраля по 13 июня. Среди погибших – 277 детей, среди раненых – 456.

В организации отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

Это касается, например, населённых пунктов Мариуполь, Изюм и Попасная.

В ООН добавили, что большинство потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.