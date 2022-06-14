ООН подтвердила гибель почти 4,5 тыс. гражданских в Украине с 24 февраля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 4 432 и ранение 5 499 гражданских в результате полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщает Радио Свобода.
Это данные с 24 февраля по 13 июня. Среди погибших – 277 детей, среди раненых – 456.
В организации отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
Это касается, например, населённых пунктов Мариуполь, Изюм и Попасная.
В ООН добавили, что большинство потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
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