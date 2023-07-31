Об этом сообщает сайт УВКПЧ ООН.

Из них 7 283 человека были убиты и 13 725 ранены на территории, контролируемой Украиной: в Донецкой и Луганской областях - 4 184 погибших и 6 062 раненых, в других регионах - 3 099 погибших и 7 663 раненых.

На оккупированной Россией территории подтверждены гибель 2 086 и ранение 2 921 мирного жителя: в Донецкой и Луганской областях – 758 погибших и 2 641 раненых, в других регионах – 1 328 погибших и 280 раненых.

При этом УВКПЧ подчеркнуло, что считает фактическое количество погибших и раненых в результате полномасштабного вторжения РФ значительно большим, поскольку получение информации из мест интенсивных боевых действий приостановлено, а многие отчеты еще ждут подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.

С 1 по 30 июля 2023 года УВКПЧ ООН подтвердило гибель в результате действий России 143 гражданских (77 мужчин, 56 женщин, 2 мальчика, 2 девочки, а также 6 взрослых, пол которых не установлен) и ранение 605 мирных жителей (239 мужчин, 221 женщина, 20 мальчиков, 15 девочек, а также 102 взрослых, пол которых не установлен).

Это включало 125 погибших (68 мужчин, 47 женщин, 2 мальчика, 2 девочки, а также 6 взрослых, пол которых не установлен) и 536 раненых (205 мужчин, 189 женщин, 20 мальчиков, 12 девочек, а также 8 детей и 102 взрослых, пол которых не установлен) в 137 населенных пунктах на территории, контролируемой правительством Украины, и 18 погибших (9 мужчин, 9 женщин) и 69 раненых (34 мужчины, 32 женщины и 3 девочки) в 14 населенных пунктах на оккупированной Россией территории.