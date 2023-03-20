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ООН подтвердила гибель 8317 гражданских за время полномасштабной агрессии РФ

20 мартa, 2023 понедельник
18:39
война с Россией ООН

Управление верховного комиссара ООН подтвердило гибель 8317 мирных жителей Украины в результате полномасштабной войны России

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций .

"С 24 февраля 2022 г., что ознаменовало начало широкомасштабного вооруженного нападения со стороны Российской Федерации, до 19 марта 2023 г. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения в стране", - пишет ведомство.

Сообщается, что зафиксировано 8317 убитых украинцев и 13 892 раненых.

В том числе среди них на территории, подконтрольной Украине, жертвами российской агрессии стали 17 820 человек.

В Донецкой и Луганской областях подтверждено 9182 жертвы: 3822 погибших и 5360 раненых, а также в других регионах - 8638 жертв: 2624 убитых и 6014 раненых.

Только с 1 по 19 марта в ООН зафиксировали гибель 113 украинцев и 356 ранений.

В то же время реальное число погибших значительно выше, отмечают в организации, ведь получение данных с мест активных боевых действий происходит с задержкой, и много информации все еще требует подтверждения.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в заявлении .

В организации отмечают, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

  • С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 г. и до 14 марта 2023 г. ООН зафиксировала 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в том числе 8231 убитого и 13 734 раненых.
Мир
ООН
воєнні злочини Росії
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