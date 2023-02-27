Об этом стало известно из отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Из них известно всего о 8 101 погибшем (3 584 мужчины, 2 127 женщин, 256 мальчиков и 201 девочка, а также 31 ребенок и 1 902 взрослых, пол которых пока неизвестен), а также 13 479 раненых (3 536 мужчин, 2 421 женщина, 398 мальчиков и 293 девочки, а также 271 ребенок и 6 560 взрослых, пол которых пока не установлен).

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, зафиксировало в Донецкой и Луганской областях: 8 916 жертв (3 714 погибших и 5 202 раненых).

Отмечается также, что большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в частности, обстрелами из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и воздушными ударами.

УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ждут подтверждения.