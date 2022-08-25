ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на ЗАЭС, - Гутерреш
Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на Запорожскую АЭС
Об этом Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил в твиттере.
"Я по-прежнему глубоко озабочен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любое дальнейшее обострение ситуации может привести к самоуничтожению. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ из Киева на станцию", - написал Гутерреш.
Кроме того, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на пресс-конференции в Женеве заявила, что ЗАЭС нужно немедленно демилитаризовать. Она призвала президента России прекратить вооруженное нападение на Украину, сообщает корреспондент Общественного.
"Запорожскую атомную станцию необходимо немедленно демилитаризовать. Обе стороны должны всегда и при любых обстоятельствах уважать международное право, права человека и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно настаивать на привлечении к ответственности за многочисленные задокументированные серьезные нарушения, некоторые из которых могут быть квалифицированы как военные преступления", - сказала Бачелет.
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 23 августа стало известно , что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
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