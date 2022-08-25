ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на ЗАЭС, - Гутерреш

Об этом Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил в твиттере.

"Я по-прежнему глубоко озабочен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любое дальнейшее обострение ситуации может привести к самоуничтожению. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ из Киева на станцию", - написал Гутерреш.

Кроме того, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на пресс-конференции в Женеве заявила, что ЗАЭС нужно немедленно демилитаризовать. Она призвала президента России прекратить вооруженное нападение на Украину, сообщает корреспондент Общественного.

"Запорожскую атомную станцию необходимо немедленно демилитаризовать. Обе стороны должны всегда и при любых обстоятельствах уважать международное право, права человека и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно настаивать на привлечении к ответственности за многочисленные задокументированные серьезные нарушения, некоторые из которых могут быть квалифицированы как военные преступления", - сказала Бачелет.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

23 августа стало известно , что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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