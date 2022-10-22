ООН: Почти 18 млн жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи
Более 40% (почти 18 млн человек) население Украины сейчас нуждается в гуманитарной помощи
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН 21 октября сказала постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, передает Укринформ.
Так, около 14 млн человек были вынуждены покинуть дома, из них - 6,2 млн внутренне перемещенных лиц и почти 7,7 млн беженцев, отметила она.
По данным ЮНИСЕФ, с начала войны в той или иной степени пострадали около 5,7 млн детей школьного возраста, в том числе 3,6 млн – из-за закрытия учебных заведений.
"Зафиксировано более 630 нападений на медучреждения, что лишает больных доступа к лекарствам и лечению", - отметила она.
По словам Браун, ООН и гуманитарное сообщество в координации с властями разработали конкретный план на зимние месяцы, где предусмотрен ремонт жилых зданий в прифронтовой зоне и обеспечение людей одеялами, матрацами, одеждой, генераторами для школ, отопления для больниц.
"Работа продолжается. Наша цель – сделать так, чтобы гражданские лица имели безопасное, достойное и теплое место для проживания в течение зимних месяцев", - сказала она.
Структуры ООН охватили разной помощью более 13 млн человек по Украине.
По оценкам Министерства здравоохранения Украины и ВОЗ, около 10 млн человек нуждаются в той или иной психологической поддержке из-за травм, полученных в результате войны. Речь идет, в частности, о женщинах и девушках, пострадавших от сексуального насилия, детях, ежедневно слышащих предупредительные сирены, семьях, вынужденных выживать в сложных условиях, говорит Браун.
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