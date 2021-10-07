ООН планирует способствовать вакцинации 40% населения Земли к концу года
ООН и ВОЗ объявили, что планируют полную вакцинациию 40% населения Земли от COVID-19 до конца 2021 года и 70% - к середине 2022 года
Об этом сообщает The National.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в мире производится необходимое количество вакцин для достижения этой цели.
План предусматривает, что страны ООН будут распределять дозы вакцин, передавать технологии и делать другие шаги, которые помогут бедным странам получить достаточно вакцин.
"Государства-члены должны сделать все, что необходимо для успеха стратегии", - сказал Гутерреш.
Глава ООН призвал G20 "собрать" средства и "воплотить эту стратегию в реальность".
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