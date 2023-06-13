ООН планирует создать международный орган для наблюдения за искусственным интеллектом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение создать международный орган по наблюдению за искусственным интеллектом, подобный Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ)
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что технология генеративного искусственного интеллекта, которая может создавать прозу из текстовых подсказок, увлекла общественность после того, как запустили приложение ChatGPT. Кроме того, искусственный интеллект стал предметом беспокойства из-за его способности создавать поддельные изображения и другую дезинформацию.
"Колокольчики тревоги относительно последней формы искусственного интеллекта - генеративного ИИ - потрясающие. И они самые громкие от создавших его разработчиков. Мы должны воспринимать эти предупреждения серьезно", - сказал генсек ООН.
По его словам, до конца года начнутся работы над консультативным органом высокого уровня по искусственному интеллекту, который будет регулярно пересматривать механизмы управления ИИ и давать соответствующие рекомендации по правам человека, верховенству права и общему благу для человечества.
"Я сторонник идеи, что мы могли бы иметь агентство искусственного интеллекта на основе того, что сегодня Международное агентство по атомной энергии", - добавил Гутерреш.
Генеральный секретарь также отметил, что такая модель будет очень интересна, однако ее могут создать только государства-члены ООН, а не Секретариат.
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